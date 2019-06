MPLA inicia jornadas parlamentares

LUNDA NORTE: CHEGADA DO GRUPO PARLAMENTAR DO MPLA (FOTO: HÉLDER DIAS)

Cento e cinquenta deputados do grupo parlamentar do MPLA estão, desde esta quarta-feira, na cidade do Dundo, província da Lunda Norte, para as III jornadas parlamentares daquele partido, a decorrer até ao dia 30 do mês em curso, avança a Angop.

As jornadas, sob o lema “Angola, para um Desenvolvimento Sustentável Rumo às Autarquias Locais”, vão permitir avaliar as condições sociais, económicas e produtivas de cada município da Lunda Norte.

Durante quatro dias, os deputados tomarão contacto com o estado das infra-estruturas dos municípios, bem como vão avaliar o grau de implementação das acções do Plano de Desenvolvimento Nacional e do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (PRODESI).

No quadro das jornadas, estão agendadas vistas ao posto fronteiriço do Chissanda, às obras de estancamento das ravinas, ao Hospital do Dundo, à central hidroeléctrica do Luachimo, ao colégio Camaquenzo, entre outras infra-estruturas económicas e sociais.

No cumprimento da agenda, os deputados encabeçados pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, estarão divididos em 10 grupos.

Nas eleições de 2017, o MPLA elegeu quatro deputados na Lunda Norte, menos um em relação ao pleito de 2012.