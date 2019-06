Militar da comitiva de Bolsonaro detido em Sevilha por tráfico de drogas

A polícia espanhola deteve no aeroporto de Sevilha um militar brasileiro membro da comitiva à cimeira do G20 no Japão do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, depois de apreender 39 quilos de cocaína na sua bagagem.

Fonte da Guarda Civil (correspondente à GNR portuguesa) disse à agência Lusa que a droga foi intercetada na terça-feira num controlo feito à bagagem de um militar brasileiro de 39 anos que pertence a uma equipa avançada da comitiva que acompanha o presidente brasileiro.

O militar em causa está detido no aeroporto de Sevilha e está a aguardar por um juiz, o que deve acontecer nas 72 horas que seguem a detenção, segundo a mesma fonte.

Na sua conta na rede social Twitter, Jair Bolsonaro avançou que pediu ao ministro da Defesa brasileiro, general Fernando Azevedo e Silva, “imediata colaboração com a polícia espanhola, na pronta elucidação dos fatos, cooperando em todas as fases da investigação, bem como instauração de um inquérito Policial-Militar”.

De acordo com a imprensa brasileira, a detenção levou o Governo brasileiro a mudar a escala do avião do Presidente, que deveria ser feita também em Sevilha, para Lisboa.

O Presidente brasileiro participa em Osaka, no Japão, em 28 e 29 de junho, num reunião do G20 (abreviatura para grupo dos 20), as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.