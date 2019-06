Jeremeias Manuel lançada a obra de ficção policial “A Banca”

No dia 4 de Julho de 2019 (5ª feira) pelas 18H30, no CAMÕES/CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS (Av. de Portugal nº 50), será lançada a obra de ficção policial A BANCA da autoria de JEREMIAS MANUEL, editada pela CHIADO Books.

A BANCA é uma obra de ficção policial que desenvolve uma narrativa em torno da ameaça de divulgação de um relatório que atesta a real conjuntura financeira em que o país se encontra, resultado de uma gestão danosa do Banco Nacional, que dá origem a uma perseguição sem precedentes com o objectivo de silenciar o autor do relatório.

Dado conter importantes dados secretos, que comprometem a imagem do país no exterior, o agente Teixeira lança mão de todos os recursos para impedir a divulgação dessa informação confidencial e reservada do Estado. Uma corrida desenfreada contra o tempo, envolvendo chantagem, traição e morte, de Cabinda a Lisboa, passando por Zurique e Nova Iorque. Uma ficção policial de “cortar a respiração”, numa acção que decorre em 24 horas.

Segundo o escritor John Bella, autor do Prefácio, “A obra não foge à retórica da obra “O Candidato”, publicada em 2018. O realismo dos lugares, das pessoas e outros factos (re)criam um mesmo ambiente estilístico, naquilo que se pode considerar uma marca do autor.

O Romance (na)mora nas principais artérias de Luanda e belisca as estruturas que a compõem, de uma forma tão delinear, a ponto de colocar quem quer que seja no seu interior, sem mesmo nunca ter pisado nela.

Jeremias apresenta-se como autor profético, pois, se for aquele leitor atento, irá verificar a coincidência dos factos ocorridos com a banca angolana, nos últimos tempos que vivemos. (…). Os propósitos procurados na obra A Banca acabam por ser reencontrados em todas as facetas da vida dos angolanos, e não só, dada a universalidade dos temas abordados em cada capítulo.”

Jeremias Sebastião Manuel nasceu em Agosto de 1982, em Viana, Província de Luanda. É licenciado em Direito pela Universidade Jean Piaget e Mestre em Relações Internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora. É funcionário do Ministério do Interior.

É Docente na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. “A Banca” é a sua segunda obra de ficção publicada. A primeira, “O Candidato” foi publicada, em 2018. Tem várias obras concluídas, mas ainda não publicadas, designadamente “A Lavandaria” “Overdose”, “Insurreição”, “Por trás do espelho” e “Chuva Nocturna”.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)