Hospital Geral de Ondjiva necessita de 35 médicos

Trinta e cinco médicos são necessário no Hospital Geral de Ondjiva, província do Cunene, para o reforço do corpo clínico, informou, esta quarta-feira, o director clínico da instituição, Tchimali Florim.

Em declaração à Angop, o responsável informou que são necessários especialistas de ginecologia, ortopedia, cirurgia, oncologista e bloco operatório.

Actualmente o Hospital Geral Ondjiva, a maior unidade hospitalar no Cunene, conta com 35 médicos, insuficiente para a cobertura diária de 600 a 700 cidadãos provinientes dos vários pontos da província à procura dos serviços do banco de urgência e consultas externas.

Tchimali Florim sublinhou que a situação já é do domínio do Gabinete da Saúde no Cunene e há garantias de cinco novos médicos para o hospital.

No concurso público de 2018, o Cunene foi abrangido com 43 vagas para novos médicos.

O Hospital Geral de Ondjiva, com 250 leitos, conta com 35 médicos e 270 enfermeiros.

A província do Cunene conta com 80 médicos de diversas especialidades, dos quais 47 nacionais e 33 estrangeiros, distribuídos em 146 hospitalares.