Doentes com insuficiência renal poupam 100 mil kwanzas/mês

Pelo menos 100 mil kwanzas mensais é o valor a ser poupado por cada doente com insuficiência renal na província da Huíla, a partir da segunda quinzena do mês de Julho deste ano, com a entrada em funcionamento do Centro de Hemodiálise do Hospital Central do Lubango “António Agostinho Neto”.

Informou, em declarações à Angop, que estão inscritos na APR 72 doentes que são obrigados a residir na província de Benguela, região onde realizam as sessões de hemodiálise.

Com a entrada em funcionamento desta unidade, sublinhou, os pacientes vão reduzir os gastos que tinham em Benguela com o arrendamento da casa, compra de alimentação, entre outras despesas.

“O funcionamento do centro no Hospital Geral do Lubango representa o renovar da esperança para os portadores desta doença, visto que poderão reduzir custos financeiros e serem tratados ao lado dos seus familiares”, salientou.

Por sua vez, o paciente Januário Mande contou que, em 2016, foi diagnosticado com a doença e encaminhado para Benguela, em Agosto do mesmo ano, passando desde então a residir naquela província, abandonando a família e o emprego de professor no Lubango.

Admitiu ter encontrado dificuldades de conseguir alojamento, ausência da família até a adaptação ao clima, por isto, considera o centro de hemodiálise do Lubango uma mais-valia, por permitir reduzir os gastos e melhorar a sua qualidade de vida.

Já o paciente John Baptista fez saber que faz o tratamento há dois anos e também passou por dificuldades financeiras e sociais na província de Benguela, mas agora espera ver ultrapassados tais problemas.

O centro inaugurado nesta manhã, pela ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, alberga 25 camas e tem capacidade para atender 75 doentes com insuficiência renal por dia, em três períodos, a razão de uma sessão de quatro horas para cada paciente.

De momento vão ser feitos testes para aferir a qualidade da água do sistema de hemodiálise, para a estrutura estar funcional depois de três semanas.