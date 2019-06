Djurtus perdem na estreia frente aos Camarões no CAN

RFI | Marco Martins

A Guiné-Bissau começou a sua participação no Campeonato Africano das Nações de futebol 2019 com uma derrota por 2-0 frente aos Camarões no Estádio de Ismaília, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo F.

Pouco público no Estádio de Ismaília para este primeiro encontro do grupo F entre os Djurtus e os Leões Indomáveis.

Num estádio com capacidade para mais de 18 mil espectadores, e com um tempo pesado com cerca de 30 graus, nenhuma das duas equipas conseguiu marcar.

Poucas ocasiões de um lado como do outro. A maior oportunidade dos guineenses foi aos 12 minutos com um remate de fora da área de Pelé que passou por pouco ao lado da baliza dos Camarôes.

No intervalo o empate sem golos justificava-se.

A segunda parte acabou por correr mal aos Djurtus. Aos 66 minutos o defesa Yaya Banana marcou o primeiro tento do jogo. Apos um canto, o defesa camaronês cabeceou para o fundo da baliza.

O pior ainda estava para chegar visto que aos 69 minutos, o avançado Stéphane Bahoken apos uma confusão na área da Guiné-Bissau, conseguiu rematar e dilatar a vantagem para 2-0.

Os Djurtus comandados pelo técnico Baciro Candé saem deste encontro com uma derrota por 2-0. No próximo encontro, no sábado 29 de Junho, a Selecção guineense vai ter de levantar a cabeça para chegar a um triunfo, e sonhar ainda com um apuramento para os oitavos-de-final.

Recorde-se que em 2017, frente aos Camarões na fase de grupos do CAN, os Djurtus já tinam perdido por 2-1. Aliás foi nesse mesmo ano que os camaroneses venceram o título de Campeão de África.

Quanto aos Camarões, a 29 de Junho, defrontam o Gana.