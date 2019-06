CAN2019: Nigéria vence e garante oitavos

A selecção da Nigéria garantiu esta quarta-feira passagem aos oitavos-de-final do CAN2019, ao vencer a sua similar da Guiné Conacry, por 1-0, em jogo da segunda ronda do grupo B, disputado na cidade de Alexandria, no Egipto.

Omeruo apontou o único golo do desafio aos 73 minutos, diz Angop, tornando a sua equipa na primeira a garantir um lugar na fase seguinte da competição.

Trata-se da segunda vitória da Nigéria, que lidera a série com seis pontos.

A partida foi ajuizada pelo árbitro angolano Hélder Martins, que teve como assistente o seu compatriota Jerson Emiliano e o moçambicano Arsénio Marengula. Beida Dahane, da Mauritânia, foi o quarto árbitro.

É o segundo CAN da categoria que estes dois profissionais participam, depois das edições de 2010, em Angola, e 2017, no Gabão.

O outro jogo da segunda jornada deste grupo acontece quinta-feira e vai opor o Madagáscar ao Burundi.