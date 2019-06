CAN2019: Árbitros angolanos estreiam-se na competição

Os árbitros angolanos Hélder Martins (principal) e Jerson Emiliano (assistente) estreiam-se quarta-feira no Campeonato Africano das Nações em futebol que decorre no Egipto (CAN2019), no desafio entre as selecções da Nigéria e Guiné Conacry, a ter lugar no estádio de Alexandria, referente à segunda jornada do grupo B.

Segundo avança Angop, o moçambicano Arsénio Marengula é o segundo assistente, enquanto Beida Dahane, da Mauritânia, foi indicado quarto árbitro.

Será o segundo CAN na categoria de sénior dos juízes angolanos, depois de terem estado nas edições de 2010 e 2017, num percurso que os levou já a vários palcos internacionais, dentre provas africanas e mundial.

Jerson Emiliano esteve no CAN2017, no Gabão, onde foi considerado o melhor assistente, e no campeonato do mundo da Rússia em 2018, ao passo que Hélder Martins apitou nos campeonatos africanos em sub-17 na Argélia2009, Rwanda2011 e Níger 2015, além da prova de sub-20 na Zâmbia em 2017.

Angola também está presente no CAN2019 com a selecção nacional, que na sua estreia empatou com a Tunísia (1-1) em jogo do grupo E.