Associação de Jovens Naturais e Amigos da CPLP promove intercâmbio de ideias

No dia 2 e Julho de 2019 (3ª feira) pelas 14H30, o CAMÕES/CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS (Av. de Portugal nº 50), acolherá uma MESA REDONDA subordinada ao Tema PERSPECTIVAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS PARA A CPLP – OPORTUNIDADES E DESAFIOS, promovida pela Associação de Jovens Naturais e Amigos da CPLP.

A referida MESA REDONDA tem por objectivo promover o intercâmbio de ideias e de experiências, bem como o debate entre as comunidades da CPLP. O resultado do debate e dos consensos alcançados fará parte de um Relatório que será posteriormente submetido à apreciação do Plenário da Associação de Jovens Naturais e Amigos da CPLP (AJNACPLP).

Está prevista a participação na MESA REDONDA, para além do Presidente da AJNACPLP, de responsáveis de Associações Empresariais de Angola e do Brasil, docentes e investigadores de Universidades e figuras ligadas a outras organizações da Sociedade Civil

