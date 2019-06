Agência de recursos minerais entra em acção em 2020

Uma comissão dos Ministérios dos Recursos Minerais e Petróleos e das Finanças está a trabalhar na criação de condições para entrada em funcionamento em 2020 da Agência Nacional dos Recursos Minerais Sólidos, anunciou hoje, em Luanda, o secretário de Estado para Geologia e Minas, Jânio Corrêa Victor.

Jânio Corrêa Victor referiu que a Agência Nacional dos Recursos Minerais Sólidos, à semelhança do que aconteceu no sub-sector dos petróleos, vai desempenhar o papel de concessionária, actualmente função sob responsabilidade de empresas públicas.

Com a criação desta agência, escreve a Angio, as empresas públicas que actualmente desempenham esta actividade vão se dedicar exclusivamente à promoção da cadeia de valor (a prospecção, produção e comercialização de recursos minerais).

O responsável, que falava à imprensa, na primeira edição fórum anual de líderes mineiros angolanos “Fórum Angola Mining” informou que em breve haverá a privatização de algumas empresas públicas do sector mineiro, para reduzir o peso do Estado nesta actividade.

Pretende-se com essa medida desenvolver a actividade no país, atracção de mais investimentos nesta área, cujo investimento é muito elevado e de risco, daí a necessidade da criação de condições de um ambiente seguro ser imprescindível.

Informou que a Endiama, ainda na qualidade de concessionária do sector diamantífera, está a trabalhar no seu redimensionamento, através do saneamento interno das empresas não rentáveis para melhorar o desempenho do subsector dos diamantes.

Em relação aos desafios no sector, afirmou que a pretensão é tornar a indústria mineira nacional como uma fonte alternativa para a arrecadação de receitas para o Estado e que esteja alinhada ao potencial mineiro do país, um processo que passa igualmente pela boa liderança nesta área.

Lembrou igualmente que Angola realizará em Novembro próximo a conferência internacional de minas, para debater a estratégia futura do sector.

Afirmou que a industrialização do sector mineiro passará pelo fomento da cadeia de valor, da prospecção até à comercialização.

Em relação ao fórum sobre liderança no sector mineiro, organizado pela “Bumbar Mining” e a Ordem dos Engenheiros de Angola, considerou oportuno e importante a realização deste evento.