VICE-PRESIDENTE DO MPLA, LUÍSA DAMIÃO (FOTO: MORAIS SILVA)

Vice-presidente do MPLA entrega donativos no Cunene

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, preside, esta terça-feira, em Ondjiva, sede provincial do Cunene, à cerimónia de entrega de donativos recolhidos para apoiar as populações vítimas da prolongada seca na província.

Segundo avança Angop, Luísa Damião representa na cerimónia o Presidente do MPLA e da República, João Lourenço, que, no mesmo dia, termina uma visita de trabalho de dois dias à província da Huíla.

A delegação da vice-presidente do MPLa viaja na manhã de terça-feira para Ondjiva, onde será feita a entrega dos bens doados para aliviar os nefastos efeitos da seca.

A província do Cunene vive, desde Outubro de 2018, uma acentuada crise, com 857 mil e 443 pessoas (de um total de 171 mil 488 famílias) e um milhão de cabeças de gado afectados pela seca, que já matou 26 mil e 267 animais, entre bovinos, caprinos e suínos.

Num gesto de solidariedade, campanhas de doação de diversos bens têm sido organizadas por todo o país, num momento em que a estiagem atinge o seu máximo na província do Cunene.