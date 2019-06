Seis alimentos que ajudam a combater o mau hálito

Sofre de mau hálito? Ora, não está só.

A halitose, também conhecida como mau hálito, é definida como o conjunto de odores desagradáveis que são emitidos a partir da boca. É um distúrbio tão comum que afecta uma em cada duas pessoas no mundo.

A condição é tratada como sendo um problema de saúde e também social, escreve o NM, pois está relacionado com a má higiene bucal ou com doenças da cavidade oral, embora possa ser uma manifestação de alguma outra patologia mais grave.

Para além de procurar um dentista de modo a saber se algo mais grave se passa, existem alguns alimentos que ajudam a atenuar o problema:

1. Ervas frescas

Uma das ervas mais conhecidas para essa finalidade é a salsa, mas não é a única que pode aliviar o mau cheiro da sua boca: aposte também em coentros, hortelã, alecrim e outras ervas ricas em clorofila. Para tal, pode mastigá-las, bochechar e ou mesmo consumi-las num chá.

2. Maçã, aipo e outros alimentos crocantes

Frutas e verduras crocantes ajudam na produção de saliva, o que faz com que a sua boca seja lavada naturalmente com mais facilidade, evitando a acumulação de bactérias que possam causar mau hálito.

3. Gengibre

O gengibre é comummente usado para aliviar sintomas de problemas digestivos, mas também pode ser uma boa arma contra o mau hálito. Prepare um liquido caseiro para bochechar misturando o gengibre com limão e água morna.

4. Pimentão, mamão e outros alimentos ricos em vitamina C

A maioria das bactérias que causa o mau hálito detesta a vitamina C. Laranjas e outras frutas cítricas são óptimas opções, mas o pimentão e o mamão são as melhores para evitar aquele cheirinho. Sem contar que a vitamina C também ajuda na prevenção da gengivite.

5. Chá verde

Os ácidos e as enzimas do café podem contribuir para a formação do mau hálito, algo que não acontece com o chá verde: os seus componentes ajudam a manter o bafo mais ameno e também podem aniquilar as bactérias responsáveis pelas cáries.

6. Iogurte

Uma dose diária de iogurte pode diminuir o nível de sulfureto de hidrogénio, que é um dos causadores do mau hálito, além de reduzir a quantidade de bactérias responsáveis pelo característico fedor. É importante escolher marcas com pouca quantidade de açúcar refinado e de preferência com lactobacilos.