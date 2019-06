PR assegura apoio para reabilitar missões evangélicas

Parte frontal do hospital do município de Caluquembe afecto à Igreja Evangélica Sinodal de Angola (DR)

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou nesta segunda-feira, no Lubango, província da Huíla, que o Executivo vai prosseguir com os projectos regionais de reabilitação de infraestruturas religiosas, destruídas por acção da guerra que assolou o país.

Segundo avança Angop, o Chefe de Estado fez este pronunciamento quando respondia ao presidente da Igreja Evangélica Sinodal de Angola (IESA), Dinis Eurico, durante um encontro em que representou as igrejas da Huíla.

Entre as infraestruturas a serem reabilitadas estão as missões do Bunjei (no município do Chipindo), da Igreja Evangélica Congregacional de Angola (IECA), a Missão do Chipindo e o Hospital Evangélico de Caluquembe (IESA).

Na ocasião, João Lourenço sublinhou que o governo não se esqueceu dos projectos sociais das diferentes igrejas, mas “ainda não há capacidade financeira para responder a todos”.

O Presidente da República reafirmou a necessidade dos serviços estarem completamente descentralizados, por forma a que o empresário não tenha de se deslocar da sua província para negociar, em Luanda, a cedência de crédito junto das direcções dos bancos.

“Estamos preocupados com a situação. Espero que consigamos compreender a mensagem, pois é preciso descentralizar pouco a pouco. Anunciamos já o lançamento do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM), que acontece ainda esta semana”, frisou.

Durante o encontro, que durou duas horas, João Lourenço auscultou, também, representantes das autoridades tradicionais, de antigos combatentes, associações de camponeses, da comunidade da Tchavola, da Ordem dos Enfermeiros, de associações de estudantes e comissão da juventude.