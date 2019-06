Polícia recebida a tiros quando tentavam travar assalto

Seis efectivos da Polícia Nacional (PN) foram ontem recebidos a tiro por quatro indivíduos que, alegadamente, tentavam assaltar uma Cantina, no bairro Soba Capassa, no município do Kilamba Kiaxi em Luanda.

Ao que o NJOnline apurou junto da PN, nenhum dos agentes da autoridade sofreu ferimentos, mas a viatura em que se faziam transportar ficou danificada, ostentando marcas evidentes dos disparos de AKM-47.

Fonte do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional disse ao NJOnline que os agentes se dirigiram ao local, por volta das 22:00, na sequência de um telefonema anónimo, dando conta que uma cantina de um cidadão de nacionalidade maliana estaria a ser assaltada por quatro elementos.

“No local, os seis agentes da PN foram recebidos com disparos de AKM-47 e pistolas do tipo Jericho pelos alegados assaltantes”, disse, acrescentando que os efectivos da PN e os assaltantes acabaram depois por se envolver numa troca de tiros.

“Essa troca de tiros atingiu uma jovem de 20 anos que circulava na zona no momento dos disparos e que depois foi socorrida pelo Hospital Geral”, descreveu a fonte da PN, salientando que dois dos assaltantes foram alvejados gravemente e um colocou-se em fuga.

“Os mesmos faziam-se transportar por uma viatura de marca FIAT, cor de leite, com a matrícula LD- 02-54 -GU, e uma motorizada, e, na altura da tentativa da fuga, eles (os assaltantes) atropelaram um deficiente que acabou por morrer no local”, explicou.

A fonte disse ainda que um dos dois assaltantes que foram alvejados morreu quando estava ser transportado para o hospital.