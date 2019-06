Ministra da Cultura reitera continuidade dos projectos do sector

Angop

A ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, reiterou hoje, terça-feira, em Luanda, que vai dar continuidade aos projectos em diversas vertentes já estabelecidos no sector.

A recém nomeada ao cargo fez esta afirmação durante a cerimónia de entrega de pastas e apresentação aos funcionários do Ministério da Cultura, em substituição de Carolina Cerqueira nomeada para o cargo de ministra de Estado para a Área Social.

Destacou, em declarações à imprensa, os trabalhos para a inscrição e classificação do Cuito Cuanavale, Tchitundo Hulo e o Corredor do Cuanza para Património Cultural Mundial.

O Memorial do Cuito Cuanavale tem a forma de uma pirâmide, que simboliza a resistência e bravura dos combatentes desta batalha, e uma estátua. Tem igualmente dois espelhos de água que retratam os rios Cuito e Cuanavale. A pirâmide está sustentada por três pilares que simbolizam os três ramos das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O corredor do Kwanza é detentor de um vasto conjunto de riquezas patrimoniais que definem o seu valor universal excepcional e é tido por peritos como um bem misto, devido às suas características naturais e culturais.

Tchitundo Hulo é um morro granítico situado no município de Virei, na província do Namibe, conhecido pelas pinturas rupestres da Pré-História existentes em Angola.

A dirigente referiu ainda que pretende trabalhar com o Ministério do Ambiente para a inscrição na lista indicativa, do sítio do Okavango, que considera ser um misto natural cultural.

Sublinhou igualmente que vai trabalhar com a classe artística das várias vertentes, dando continuidade aos programas a nível da música, dança e teatro.

Na ocasião, a ministra cessante, Carolina Cerqueira, felicitou a sua sucessora e considerou a mesma uma conhecedora do sector, uma vez que a mesma é quadro do Ministério da Cultura.