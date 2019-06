Cidadão detido por furto de bens diversos na Huíla

Um cidadão nacional de 36 anos de idade, foi, recentemente, detido, pela Polícia Nacional, na Huíla, por estar implicado no crime de furto de bens diversos, no interior da residência de dois cidadãos de 43 e 49 anos de idade.

Testemunhas no local, citadas pela corporação, na sua página oficial, afirmam que, o facto ocorreu no bairro Comandante N’zagi, município do Lubango, quando o suposto acusado aproveitando-se da ausência dos lesados, introduziu-se na residência e subtraiu um televisor plasma, duas botijas de gás, duas colunas de som, entre outros meios.

Lembre-se que, o presumível autor do crime já está a contas com a Justiça, para os devidos procedimentos legais.