Centro de Imprensa Aníbal de Melo celebra 43º aniversário

ANTÓNIO MASCARENHA - DIRECTOR DO CIAM (FOTO: ANTÓNIO ESCRIVÃO)

O Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), que celebra hoje o seu 43º aniversário de fundação, credenciou, de Junho de 2018 até hoje, 235 jornalistas estrangeiros.

Desse número, segundo explica Angop, 128 são provenientes da Europa, 48 da América, 31 da África e 28 da Ásia – anunciou o director-geral do CIAM, António Mascarenhas, quando avaliava o desempenho da instituição ao longo dos últimos 12 meses.

O director disse que agora o credenciamento ficou facilitado com o funcionamento do novo Website, onde os profissionais da imprensa estrangeira têm acesso às regras e procedimentos de entrada em Angola e do exercício da actividade.

O Website enquadra-se num projecto da instituição para garantir que os profissionais da imprensa estrangeira não enfrentem dificuldades ao solicitarem uma entrada em Angola, para cobertura de actividades.

António Mascarenhas destacou que o CIAM tem recebido muitas solicitações para realização de actividades de carácter social, incluindo debates mensais académicos sobre questões de direito, em parceria com diferentes instituições e departamentos ministeriais.

Criado em 25 de Junho de 1976, o CIAM é uma instituição tutelada pelo Ministério da Comunicação Social, vocacionada ao apoio, acompanhamento e acreditação da imprensa estrangeira em Angola.

Sobre os anos de existência do CIAM, o director considerou-os satisfatórios na medida em que as diferentes instituições em Angola já compreendem os objectivos e a importância do Centro de Imprensa Aníbal de Melo.