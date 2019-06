Cadete da Escola Naval morre durante prova de corta-mato

RTP

A Marinha confirma esta terça-feira que um cadete do 4º ano da Escola Naval morreu esta manhã durante uma prova de corta-mato, realizada no âmbito de uma aula de educação física.

Em comunicado, a Marinha “lamenta profundamente” o sucedido e explica que o exercício consistia numa prova de corta-mato de seis quilómetros, no perímetro da Base Naval de Lisboa.

O exercício, que se iniciou às 9h30, estava a ser “vigiado por 10 militares com uma viatura de apoio”. O cadete “desfaleceu ao chegar ao 5º km da prova, tendo sido prontamente assistido por outros cadetes, pelos monitores e por um oficial que praticava desporto, que cruzava o mesmo local”, perto das 8h55.

De acordo com a Marinha, o jovem foi transportado de imediato para o Centro de Medicina Naval pela viatura de apoio, onde foi assistido por uma equipa médica. O INEM também foi contactado e chegou “prontamente ao local”, pode ler-se no comunicado.

O cadete foi ainda encaminhado para o Hospital de S. José, onde foi dada continuidade às manobras de reanimação. “Apesar de todos os esforços para reverter a situação, estes, infelizmente não tiveram sucesso”.

“A Marinha tem estado a prestar todo o apoio, inclusive psicológico, aos familiares e aos camaradas do cadete”, que tinha 22 anos e frequentava o curso de Engenharia Naval no ramo de Armas e Eletrónica.