Perímetro Irrigado de Caxito quer recuperar 800 hectares

O Perímetro Irrigado de Caxito pretende recuperar, este ano, 800 hectares, que estão sem aproveitamento, para dinamizar a produção agrícola no projecto, informou hoje, o presidente do Conselho de Administração da Caxito Rega, João Mpilamosi Domingos.

Em declarações à Angop, em Caxito, província do Bengo, João Domingos frisou que já foram recuperados 30 hectares a entidades que não faziam o aproveitamento das terras concedidas.

“Nós temos potenciais investidores que querem trabalhar na terra com recursos e pessoal qualificado, mas não conseguem fazer o seu trabalho porque não há terra disponível, já que a ocupada é detida por entidades que não cumprem com as obrigações impostas pela sociedade gestora do Perímetro”, desabafou o PCA da Caxito Rega.

O responsável fez menção a um pronunciamento recente do Presidente da República dirigido aqueles que ocupam espaços sem aproveitamento útil, e afirmou que a Caxito Rega, enquanto gestora do Perímetro Irrigado de Caxito, pretende cumprir com essa orientação e dar as terras aqueles que possam gerar emprego, fomentar a produção interna e substituir as importações.

João Domingos referiu que a falta de aproveitamento dos espaços agricultáveis no Perímetro Irrigado de Caxito provoca prejuízos acima dos 120 milhões de Kwanzas/ ano.

O Perímetro Irrigado de Caxito conta com duas grandes fazendas (Novagrolider e TuriAgro), sete pequenas e médias empresas, uma associação de ex-militares e pequenos produtores (camponeses isolados).

As duas fazendas produzem anualmente mais de 100 mil toneladas de produtos diversos, dispõem de uma tecnologia avançada e pretendem expandir as áreas de produção

Para além da banana, considerada “cartão-de-visita” da província, pode-se encontrar no perímetro a melancia, a papaia, a manga, a pitaya, a laranja, o limão e outros produtos hortícolas.

Para manter o perímetro funcional, a empresa gasta anualmente entre 100 a 120 milhões de kwanzas.

Criada em 2008, o Perímetro Irrigado de Caxito tem uma área total de 4.626 hectares, dos quais 1.100 reservado a produção de banana e 2.500 hectares irrigáveis.

Este ano o perímetro prevê produzir 300 toneladas de produtos diversos.