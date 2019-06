BPC precisa de reformas para sobreviver, dizem especialistas angolanos

VOA | Manuel José

O Banco de Poupança e Crédito de Angola (BPC), tem que ser sujeito a medidas rigorosas se quiser sobreviver, disseram especialistas.

Eles reagiam a informação, segundo a qual, o governo tinha, uma vez mais, feito mexidas no Conselho de Administração retirando Alcides Safeka, do cargo de PCA do banco e colocando no seu lugar António Lopes.

Desta vez, contudo, o governo disse que não irá injectar mais dinheiro no banco.

Estevão Gomes, especialista em gestão bancaria, diz que a solução não passa contudo em trocar constantemente os administradores no BPC.

“A solução não passa por ai, mas sim no rigor interno e externo ao banco e adaptar o BPC transformando-o em instituição geradora de lucros como os bancos privados”, disse.

David Kissadila, especialista em políticas públicas, entende que o BPC tem que abandonar o formato actual de “simples tesouraria”.

“Enquanto não se melhorar os serviços, não se adaptar a nova realidade que se impõe hoje, o BPC nunca vai ter capacidade de concorrer com os bancos privados”, disse Kissadila para quem “o governo tem culpa no cartório porque sempre que o BPC vai abaixo troca de administradores e injecta milhões e milhões como se não tivesse acontecido nada”.

“Enquanto o banco funcionar como uma tesouraria onde as pessoas de confiança política vão buscar os dinheiros nunca sairá deste ciclo”, afirmou.