Avançado dos Camarões afastado do CAN por risco de “morte súbita”

Joel, avançado dos Camarões, vai abandonar a competição.

Joel, jogador que alinha pelo Marítimo, mas internacional camaronês, foi esta segunda-feira afastado da sua selecção por problemas cardíacos.

O avançado correria, segundo a Federação africana, citada pelo Desporto ao Minuto, risco de morte súbita caso continuasse a actuar na competição que decorre no Egipto.

“O médico da equipa, o dr. William Ngatchou, notou uma anomalia na implantação de uma artéria coronária. A suspeita foi levantada no Qatar e confirmada já no Egipto, não havendo risco-zero no risco de morte súbita sobre o terreno do jogo”, explica a federação em comunicado.

Relembre-se que Joel, de 25 anos, tem mais uma temporada de contrato com os insulares, sendo que deverá ser observado ‘cirurgicamente’ no regresso a Portugal.