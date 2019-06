Afreximbank aponta Angola como estudo de caso de combate à corrupção

Angola tem hoje como Presidente “alguém que está comprometido em colocar o país no caminho certo e melhorar a governação”, diz o economista-chefe do Afreximbank.

De acordo com o Negócios que cita a Lusa, o economista-chefe do banco pan-africano Afreximbank considerou que Angola é hoje um “estudo de caso” no processo político de combate à corrupção e elogiou as reformas feitas pelo Presidente João Lourenço.

“Angola foi sempre um grande destino de investimento. Lembro-me de lá ir quando estava no Banco Mundial e ver uma série de jatos. Mas isso não era investimento certo”, recordou Hippolyte Fofack, em entrevista à Lusa, à margem dos encontros anuais do banco que decorreram em Moscovo.

Esse investimento era muito direcionado para o “capital intensivo sem impacto na população”, algo que Fofack acredita que vai mudar: “A indústria em que estamos a insistir é de trabalho intensivo que ajuda a reduzir a desigualdade”.

A desminagem do país vai permitir uma maior aposta na agricultura e existem projetos de indústrias locais, até na área farmacêutica, considerou.

Em 2015, quando os preços das matérias-primas baixaram, “muitos que viviam em Angola saíram por causa da falta de liquidez”.

“Os investidores foram em massa para Angola quando o petróleo subiu e depois fugiram quando o preço baixou. Isso é gente que quer o dinheiro rápido, mas nós preferimos o investidor paciente”, explicou Fofack.

Mas nos últimos anos, “alguém [José Eduardo dos Santos], que foi Presidente durante 40 anos, escolheu pessoalmente outra pessoa para lhe suceder [João Lourenço]. E o atual Presidente “não precisou que [José Eduardo dos Santos] morresse e está a lutar contra a corrupção sabendo que a corrupção está, de algum modo, ligada a quem o nomeou”, resumiu.

“É um estudo de caso” e Angola tem hoje como Presidente “alguém que está comprometido em colocar o país no caminho certo e melhorar a governação”.