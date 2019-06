Zaire: Delegado do MININT quer asseguramento exemplar do Festikongo

Zaire: Delegado do MININT quer asseguramento exemplar do Festikongo

O delegado provincial do Zaire do Ministério do Interior (MININT), comissário Manuel Francisco Gonçalves, exortou neste sábado, em Mbanza Kongo, aos órgãos do sector a afinarem os mecanismos de asseguramento do Festival Internacional da Cultura, Artes e Turismo (Festikongo), a decorrer de 5 a 8 de Julho próximo, nesta cidade.

O também comandante provincial da Polícia Nacional, garante Angop, que não avançou o número de efectivos para este evento, fez esta exortação durante o político comemorativo dos 40 anos de existência do Minint, que sábado se assinalou.

Durante a cerimónia, em que participaram efectivos dos diversos órgãos, nomeadamente os Serviços de Investigação Criminal, de Migração e Estrangeiros, Penitenciários, Polícia da ordem pública, entre outros, o comissário avançou que nesta primeira edição do Festikongo participarão várias personalidades nacionais e estrangeiras.

O evento é sugerido pela UNESCO, aquando da inscrição do centro histórico de Mbanza Kongo na lista do Património Mundial, a 8 de Julho de 2017, e reunirá caravanas artísticas dos demais países que integravam o território do Reino do Kongo, a RDC, o Congo Brazzaville e o Gabão.

Mbanza Kongo foi o centro político-administrativo do antigo Reino do Kongo. Actualmente capital da província angolana do Zaire, conta com cinco bairros: Sagrada Esperança, Álvaro Buta, Martins Kidito, 4 de Fevereiro e 11 de Novembro, tendo uma população estimada em 155 mil e 174 habitantes.

O português e o Kikongo (língua materna) são as línguas mais faladas na localidade, incluindo também o Lingala, originário da RDC, dada a proximidade com este país.