MININT DOA DONATIVOS PARA VÍTIMAS DA SECA DO SUL NO PAÍS (ARQUIVO) FOTO: FRANCISCO MIÚDO)

Minint doa donativos para vítimas da seca no sul do país

Duas toneladas de produtos diversos, para acudir as populações vítimas da seca no sul do país, foram entregues neste sábado, no Dundo, ao governo da província da Lunda Norte, que posteriormente encaminhará aos beneficiários.

A doação, avança Angop, é da Delegação Provincial do Ministério do Interior (Minint) na Lunda Norte, que mobilizou os efectivos dos Serviços de Migração e Estrangeiro, Protecção Civil e Bombeiro, SIC, Penitenciários e Polícia Nacional, para o efeito.

Trata-se de kits de utensílios domésticos, calçados, roupa, reservatórios para água, produtos alimentares e de higiene.

Para além do Cunene, a população do Cuando Cubango, da Huíla, do Namibe, de Benguela e do Cuanza Sul sentem igualmente os efeitos da seca.

Em Abril deste ano, o Governo aprovou um pacote financeiro fixado em 200 milhões de dólares para solucionar problemas estruturantes ligados aos efeitos destrutivos na província do Cunene.

Em despacho, o Titular do Poder Executivo determinou que os sectores correspondentes desencadeassem os procedimentos de contratação, por concurso público, dos serviços para a edificação de um conjunto de obras com aquele fim, dentre eles, a construção de um sistema de transferência de água do rio Cunene, que partirá da localidade de Cafu até Shana, nas áreas de Cuamato e Namacunde.

Um segundo projecto será a construção de uma barragem na localidade de Calucuve e o seu canal adutor associado, num custo global de 60 milhões de dólares, correspondentes em moeda nacional. Será também construída outra barragem e o respectivo canal adutor, na localidade de Ndue, também no valor de 60 milhões de dólares, equivalentes em kwanzas.