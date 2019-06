Falha humana causou erros em apuração de eleições na Guatemala

Um funcionário do tribunal eleitoral da Guatemala atribuiu neste sábado a um programador a falha no sistema de apuração das eleições do último domingo, que levará à recontagem dos votos, após denúncias de fraude.

“Ele fez essa modificação. Lamentavelmente, ela foi malfeita e, por isso, tivemos esse erro”, justificou Gustavo Castillo, director da Unidade de Informática do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), citado pela AFP, sem identificar o funcionário.

Diante das denúncias de fraude, o TSE concordou em realizar uma nova apuração de cada uma das atas da eleição, incluindo, além da votação presidencial, a de deputados, prefeitos e representantes do Parlamento Centro-Americano.

Segundo as denúncias, várias actas escritas a mão com o resumo dos votos, que foram scaneadas, não coincidem com o registo digital no sistema.

“Não foi o tribunal como instituição, foi uma pessoa que nos causou este dano”, afirmou Castillo. Embora tenha assinalado que acredita em um erro “inconsciente”, disse que medidas serão tomadas contra o funcionário.