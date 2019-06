Cuanza Norte: Reinaugurado em Cambambe Comando Municipal da Policia Nacional

A Polícia Nacional no município de Cambambe, província do Cuanza Norte, conta desde sábado com novas instalações reabilitadas e completamente reequipadas, no âmbito do programa de melhoramento da prestação dos serviços policiais na região.

O comando municipal reinaugurado, no Dondo (sede municipal de Cambambe), no âmbito das comemorações do 40º aniversário da criação do Ministério do Interior, pelo governador do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, foi reabilitado pela administração local.

As obras de reabilitação do empreendimento estão orçadas em 23 milhões de Kwanzas e foram executadas por um período de seis meses pela empresa “Adisandra”, que as concluiu após 18 anos de paralisação, por motivos desconhecidos.

As obras encontravam-se paralisadas desde 2001, facto que obrigou a transferência dos efectivos da corporação para uma instalação improvisada afecta a antiga fábrica de materiais de construção Pré-blocos.

O município dispõe de seis postos policiais, uma esquadra e dois destacamentos, espalhados nas comunas de Massangano, Zenza-do-Itombe, Dange-ya-Menha e São Pedro da Quilemba.

Acto contínuo, o governador Adriano Mendes de Carvalho inaugurou também neste município uma escola do ensino primário, com três salas de aulas e o campo polivalente da zona quatro, na cidade do Dondo.

A escola construída na localidade do quilómetro 13, comuna de Massangano, vai albergar 164 crianças, da iniciação a 4ª classe, que estudavam em condições inadequadas, por escassez de salas de aula.

As obras com a duração de 12 meses, orçaram em 14 milhões de kwanzas.

Com esta inauguração desta infra-estrutura, eleva-se para 21, o número de escolas na comuna de Massangano, com um total de 53 salas de aulas.

A circunscrição tem matriculado, neste ano lectivo, quatro mil, 729 alunos do ensino primário ao primeiro ciclo do ensino secundário.

Já o salão multi-uso da zona quatro cujas obras de restauração estiveram paralisadas desde 2013, custou aos cofres da administração municipal 19 milhões de kwanzas.

A infra-estrutura de apoio a juventude local tinha sido destruída em 2013, na sequência da queda de uma árvore, derrubada por uma empresa que se encontrava a prestar serviços de instalação de rede de telecomunicações, à agência local do Banco de Poupança e Credito (BPC).

Na ocasião, o Governado Adriano Mendes de Carvalho, chamou atenção para a necessidade da população preservar os bens públicos, visando permitir a que outros investimentos sejam feitos, e garantir o crescimento progressivo das comunidades.

Referiu que a localidade do Quilómetro 13, situa-se numa zona intermédia entre a sede municipal de Cambambe e a sede comunal de Massangano, que carece de vários serviços sociais, sendo a escola o segundo investimento público realizado, depois de em 2017, ter beneficiado do fornecimento de energia eléctrica, a partir da barragem de Cambambe.