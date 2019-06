CAN2019: Estrelas do All Ahli atraem apoiantes Palancas Negras

As influências dos angolanos Geraldo, Flávio e Gilberto (GFG) constituem garantias de apoios por parte de adeptos da cidade de Suez aos Palancas Negras, para que tenha um desempenho positivo no Campeonato Africano das Nações em futebol (CAN2010), que decorre no Egipto.

O facto foi constatado pela Angop nas ruas e centros comerciais da região em que o grupo (E) da selecção nacional está com as similares da Tunísia, Mali e Mauritânia. Muitos declaram-se rendidos aos feitos do actual e antigos craques angolanos, em terras dos faraós.

Geraldo actua no All Ahli do Egipto, onde também já passaram Flávio, Gilberto e Avelino Lopes, que fizeram parte dos Palancas Negras.

Na edilidade marinha, de majestosas construções, que dista da capital egípcia, Cairo, por mais de 100 quilómetros, engalanada, principalmente, com as bandeiras dos países participantes e outros adornos da prova, os cidadãos quando se apercebem da presença de alguém da terra angolana, demonstram conhecer muito bem o trio GFG.

Uma boa parte dos admiradores, mesmo crianças e jovens, expressa grande admiração e simpatia pelos futebolistas, não hesitando por conta disso, também transferir o seu incondicional apoio aos Palancas, já no desafio de segunda-feira, 24, diante das Águias de Cartago, apesar de pertencer igualmente a região do Magrebe.

Mesmo estando fora dos relvados, na qualidade de jogador, Flávio Amado, actualmente na condição de membro da equipa técnica do Petro de Luanda, sem desprimor para os restantes, continua a atrair e merecer maior atenção do público de Suez e egípcio.

Quanto a preparação da selecção, decorrida neste sábado, no campo do complexo Marine Wadi Degla, próximo do hotel da equipa, que dista cerca de 40 quilómetros do centro da cidade, foi marcada pela ausência de Gelson Dala, por precaução, já que o mesmo teve um pequeno choque com um colega, no dia anterior. Situação tranquilizada pelo medico da formação nacional.

Sobre o estádio de Suez, que alberga mais de 20 mil espectadores, ainda se observa alguns retoques no seu embelezamento e um forte aparato de protecção e segurança, para que o evento desportivo nestas paragens ocorra na normalidade.

O processo de credenciamento de entidades envolvidas, incluindo os profissionais da comunicação social, também se processa nas mesmas infra-estruturas.