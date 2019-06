Bengo: Feira da banana encerra hoje

A oitava edição da Feira da Banana encerra na tarde de hoje, domingo, na fazenda Novagrolider, em Caxito, província do Bengo, com a premiação dos expositores que se destacaram durante os três dias do certame.

Com uma estimativa de 15 mil visitantes e um volume de negócios na ordem de 480 milhões de Kwanzas, avança Angop, a feira é uma oportunidade para trocar experiências e o fomentar de negócios, pois congrega num só espaço expositores de diferentes sectores que intervêm no processo produtivo do sector agrícola.

Portugal, com cinco empresas, é o único representante estrangeiro nesta edição da feira, que conta ainda com expositores das províncias de Luanda, Uíge, Zaire, Cuanza Norte, Malange, Benguela, e a anfitriã (Bengo).

A Feira da Banana é uma iniciativa do Governo Provincial do Bengo e organizada pela Novagrolider, com apoio da Caxito Rega e patrocínio da empresa Agrozootec.