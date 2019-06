Bengo: Agricultura familiar deve evoluir para uma mais tecnológica

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, José Carlos Bettencourt, disse neste sábado ser necessário fazer com que a agricultura familiar evolua para uma mais tecnológica no país.

Em declarações à imprensa, na Feira da Banana, que decorre desde sexta-feira, em Caxito, província do Bengo, escreve Angop, o secretário de Estado disse que o sector agrícola nacional tem um enorme potencial, mas é necessário mostrar aos investidores estrangeiros que é possível produzir com qualidade e de forma diversificada.

Referiu que uma das formas de demonstrar essas potencialidades é a realização regular de feiras que congregam expositores de diferentes sectores num só espaço, permitindo a troca de experiências e o fomento de negócios.

Sobre a feira da banana que visitou hoje, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária considerou que o certame está a evoluir de ano para ano, com exposições de maior qualidade e mais diversificação.

A Feira da Banana é uma iniciativa do Governo Provincial do Bengo e organizada pela Novagrolider, com apoio da Caxito Rega e patrocínio da empresa Agrozootec.

Com uma estimativa de 15 mil visitantes e um volume de negócios na ordem de 480 milhões de Kwanzas, cifra superior aos 170 milhões de kwanzas da edição anterior, a feira encerra neste domingo.

Estão presentes no evento as províncias de Benguela, Uíge, Malanje, Zaire, Cuanza Norte e Luanda, as representações dos seis municípios da província do Bengo, enquanto que Portugal é o único expositor estrangeiro presente nesta 8ª edição da feira da banana.