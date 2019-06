Tribunal iliba de sequestro o polémico Salvini

Caso envolvia 47 imigrantes

Um tribunal italiano ordenou esta sexta-feira o abandono de um inquérito aberto por sequestro contra o ministro do Interior, Matteo Salvini, que tinha recusado o desembarque a migrantes recolhidos no Mediterrâneo por uma organização não-governamental (ONG).

O caso envolvia 47 migrantes socorridos a 19 de Janeiro ao largo da Líbia pelo navio da ONG alemã Sea Watch, que só conseguiram desembarcar a 31 de Janeiro em Catânia, na Sicília, depois de um acordo de repartição com sete outros Estados europeus.

“Não foi sequestro, mas apenas um pedido para que as regras fossem respeitadas”, comentou Salvini, que também é vice-primeiro-ministro, depois do julgamento. “Os processos e os inquéritos não me fazem medo, mas fico contente por ver que o poder judicial confirma que os portos podem ser fechados aos navios-pirata”, acrescentou, citado pelo expresso que aponta a Lusa como fonte.

Segundo a imprensa italiana, o tribunal, que está baseado na Sicília, considerou que o navio “Sea Watch 3”, com pavilhão holandês, tinha “penetrado em Itália de forma unilateral e sem autorização da Guarda Costeira”.

Neste caso também eram visados outros ministros italianos, como o chefe do governo, Giuseppe Conte, o outro vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, e o ministro dos Transportes, Danilo Toninelli. As acusações feitas contra estes também não tiveram acolhimento.