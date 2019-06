MPLA realiza jornadas parlamentares na Lunda Norte

Angop

O Grupo Parlamentar do MPLA, partido no governo em Angola, realiza de 26 a 30 de Junho, as suas III jornadas parlamentares na província da Lunda Norte, leste do país. As anteriores ocorreram no Cunene e em Cabinda.

Em conferência de imprensa de apresentação do evento, realizada hoje, em Luanda, o presidente do Grupo Parlamentar, Américo Cuononoca, afirmou que as jornadas vão permitir avaliar as condições sociais, económicas e produtivas de cada município daquela província.

No quadro das jornadas, estarão na Lunda Norte os 150 deputados do MPLA, que vão analisar o processo de desenvolvimento económico sustentável, as reformas do Estado e o processo de descentralização.

Segundo Américo Cuononoca, esse exercício vai ajudar na selecção dos potenciais municípios para a implementação das autarquias, cujas eleições estão marcadas para o ano de 2020.

Ainda na esteira do processo autárquico, referiu que o MPLA está a trabalhar nos seus instrumentos jurídicos e legislativos para as eleições internas que vão escolher os seus “cabeça de listas”.

O deputado negou que o debate sobre o Pacote Legislativo Autárquico, na Assembleia Nacional, esteja atrasado, apesar de se estar a um ano da implementação das autarquias.

O Pacote Legislativo Autárquico foi submetido à Assembleia Nacional e aprovado, na generalidade, em Abril. Os debates na especialidade devem acontecer nas próximas semanas.

Por se tratar de um processo novo, prosseguiu o presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, pretende-se uma discussão cuidada, tendo em vista um Pacote Legislativo de consenso.

O dirigente informou que nos próximos quatro dias os deputados do MPLA vão constatar, também, o estado das infra-estruturas dos municípios, avaliar a sua importância para a institucionalização das autarquias, bem como o grau de implementação das acções do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) e do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (PRODESI).

As jornadas parlamentares do MPLA acontecem sob lema “Angola, para um Desenvolvimento Sustentável Rumo as Autarquias Locais”.