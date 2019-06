Moxico: Exigida celeridade na tramitação de licenças de exploração de madeira e mel

Angop

Os participantes do workshop sobre “novas ideias para promoção e desenvolvimento da madeira e mel” realizado no Luena, províncias do Moxico, propuseram ao Governo maior celeridade na tramitação das licenças de exploração das empresas no aperfeiçoamento destes produtos.

O encontro propôs igualmente a selecção de técnicos para formação específica e o melhoramento da cadeia de valores, através de planos estratégicos para reduzir prejuízos.

A contratação de técnicos florestais e a criação de parceria entre as empresas de exploração e o Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), na fiscalização da actividade, consta igualmente do plano de acção.

O workshop sobre produtos verdes recomendou que a exploração da madeira e o mel deve focar-se em dois aspectos fundamentais, a qualidade e certificação, baseando-se em vantagens comparativas e competitivas.

A madeira e o mel foram identificados como produtos verdes por serem locais e poderem gerar riqueza e emprego, sugerindo que sejam explorados de maneira sustentável sem causar danos ao homem e ao ecossistema.

O encontro recomendou também o melhoramento das vias de acesso, os actos administrativos, a desburocratização do processo de licenciamento, formação do pessoal técnico, a construção de infra-estruturas e seu apetrecho.

Em cinco dias, os participantes das províncias do Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cunene, Huambo, Luanda, Lunda Sul, Lunda Norte, Moxico e Uíge abordaram temas como “Oficina participativa para mapeamento de incentivos e barreiras locais”.

O “Mel e madeira em Angola”, “Políticas de fomento”, “Exportação de mel e da madeira”, “Produtos verdes, mudanças climáticas” e “Estratégias para a agregação de valor”, foram entre outros temas discutidos.

A acção formativa foi promovida pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) e da União Europeia (EU).