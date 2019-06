Angop

A Nigéria venceu hoje o Burundi, por 1-0, no jogo da primeira jornada do grupo B do Campeonato Africano das Nações em futebol, que decorre no Egipto

O único golo da partida, disputada em Alexandria, foi apontado por Ighalo, aos 77 minutos.

Ainda hoje, para o mesmo grupo, estão a jogar Guiné Conacri -Madagáscar.