CAN-2019: Grupo A encerra I jornada com jogo RD Congo e Uganda

Angop

As selecções da RD Congo e do Uganda jogam hoje, sábado, 22 de Junho de 2019 no Cairo, às 15:30, para complemento da primeira jornada do Grupo A do CAN 2019.

Sexta-feira, na abertura da prova, o anfitrião Egipto venceu dificilmente o Zimbabué por 1-0, com golo de Trezeguet, aos 41 minutos.Ainda hoje entra em cena o grupo B, com sede em Alexandria, com os desafios Nigéria – Burundi, às 18h00 e Guiné Conacri – Madagascar, quando forem 21 horas.

Angola joga apenas na segunda feira frente à Tunísia