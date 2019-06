Angola pode passar a contar com passaporte electrónico ainda este ano

O ministro do interior, Ângelo da Veiga Tavares, disse, durante o seu discurso de abertura da comemoração dos 40 anos de existência do órgão que dirige, que o Presidente da República orientou a recuperação e renovação da frota de helicópteros do Ministério do Interior, aquisição de meios não letais, maior protecção das fronteiras nacionais e a introdução do passaporte electrónico, que poderá vir a tornar-se uma realidade a partir de 26 de Junho, isto é, próxima quinta-feira, quando for analisada a proposta em Conselho de Ministros.

Segundo o Mercado, o passaporte electrónico incorpora um chip que armazena os dados identificativos do seu titular. Um outro nome dado ao passaporte electrónico é passaporte biométrico, pois contém, além das generalidades já contidas no passaporte em vigor, os dados biométricos.

A introdução do passaporte electrónico em Angola é uma iniciativa do Ministério do Interior que tem vindo a ser adiada desde 2016. A introdução de chips nos passaportes estava prevista para o primeiro semestre de 2017 tendo sido adiada, até aqui, sem razões aparentes.

O Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, exortou aos órgãos do Ministério do Interior a apostarem na utilização das tecnologias de informação e comunicação e outros meios modernos de modo a darem maior resposta ao combate ao crime.