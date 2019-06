ADRA recomenda intensificação de educação autárquica nas zonas rurais

A Acção de Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), recomendou, sexta-feira, a sociedade civil a intensificarem as acções de educação cívica sobre as autarquias nas zonas rurais, para o êxito do processo.

A recomendação, de acordo com Angop, vem expressa no comunicado final do XX Módulo de Formação sobre Desenvolvimento Comunitário, que decorreu durante 5 dias e juntou técnicos das províncias de Malanje, Luanda, Huíla e Cunene com o intuito de reforçar a capacidade de intervenção dos mesmos nas referidas zonas de intervenção.

O encontro orientou ainda o aperfeiçoamento das estratégias de diálogo entre o governo e a sociedade civil, em torno das autarquias, com vista a implementação com sucesso do processo, previsto para 2020.

Aprimorar as estratégias de resiliência para reduzir o impacto da seca nas comunidades, sobretudo no sul do país, divulgação da Lei de Terra nos municípios, envolvendo membros das comunidades e quadro das administrações municipais, bem como a troca de experiências sobre legalização de terrenos entre as comunidades apoiadas pela ADRA, nas províncias de Malanje e Huíla figuram ainda entre as recomendações.

Ao intervir no acto de encerramento da formação, o director da unidade de projectos e desenvolvimentos da ADRA, Carlos Cambuta, reiterou a necessidade de se implementar um exaustivo processo de esclarecimentos sobre as autarquias, de modo a evitar desinformações, sobretudo no meio rural.

Realçou, por outro lado, ser imperioso que se desenvolvam projectos integrados, onde se deve ter em conta as infra-estruturas de vários domínios, formação do homem e definição conjunta de prioridades, tendo em vista o desenvolvimento efectivo das comunidades.

O XX Módulo de Formação sobre Desenvolvimento Comunitário visou capacitar os técnicos da ADRA sobre matérias ligadas à educação cívica sobre o processo autárquico nas zonas recônditas, metodologia de intervenção rural, para além de aspectos ligados ao actual contexto político, social e económico do país.

Acção de Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) apoia 300 organizações locais, entre associações, cooperativas e mais de 30 mil pequenos agricultores.