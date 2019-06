Governador Rescova ‘Faz limpeza’ nas administrações de Luanda

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, o Governador Provincial de Luanda, de acordo com as prerrogativas que a Lei lhe confere, procedeu às seguintes exonerações e nomeações:

Exonerações:

1- É, o Senhor Noivito Agostinho Pedro, exonerado do cargo de Administrador do Município do Icolo e Bengo, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 202/GGPL/2018, de 19 de Abril;

2- É, o Senhor Vicente Francisco Soares, exonerado do cargo de Administrador do Município da Quiçama, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 60/GGPL/2016, de 19 de Fevereiro;

3- É, o Senhor Mateus António da Costa, exonerado do cargo de Administrador do Município de Belas, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 58/GGPL/2016, de 25 de Fevereiro;

4- É, o Senhor André Soma, exonerado do cargo de Administrador do Município de Viana, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 236/GGPL/2018, de 19 de Abril;

5- É, a Senhora Njiila Liberte Pires da Conceição de Carvalho, exonerada do cargo de Administradora do Município de Talatona, para o qual havia sido nomeada por despacho n.º203/GGPL/2018, de 19 de Abril;

6- É, o Senhor Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira, exonerado do cargo de Vice-Presidente para Área Política Social, Assuntos Comunitários e Ambiente da Comissão Administrativa da Cidade de Luanda, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 363/GGPL/2018, de 31 de Julho;

7- É, o Senhor Manuel António Sebastião, exonerado do cargo de Director do Gabinete Provincial de Acção Social, Cultura Juventude e Desportos, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º864/GAB.GOV/2015, de 9 de Julho;

8- É, o Senhor António Manuel Fiel, exonerado do cargo de Administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 242/GGPL/2018, de 19 de Abril;

9- É, o Senhor Hélder Manuel Jardim do Nascimento Balsa, exonerado do cargo de Administrador do Distrito Urbano da Ingombota, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 193/GGPL/2016, de 26 de Abril;

10- É, a Senhora Mariana Domingos Francisco Cunha, exonerada do cargo de Administradora do Distrito Urbano da Samba, para o qual havia sido nomeada por despacho n.º 196/GGPL/2016, de 26 de Abril;

11- É, o Senhor Miguel Silva de Almeida, exonerado do cargo de Administrador do Distrito Urbano dos Ramiros, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 1230/GGPL/2016, de 30 de Dezembro;

12- É, o Senhor Eduardo Costa Gabriel, exonerado do cargo de Administrador do Distrito Urbano do Zango, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 948/GGPL/2016, de 24 de Novembro;

13- É, o Senhor Euclides Joaquim Faria da Costa, exonerado do cargo de Administrador do Distrito Urbano da Baia, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 1236/GGPL/2016, de 30 de Dezembro;

14- É, o Senhor Tomás Muanza, exonerado do cargo de Administrador Comunal da Barra do Cuanza, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º209/GGPL/2016, de 26 de Abril;

15- É, o Senhor Fernando Ernesto Binge, exonerado do cargo de Administrador Municipal Adjunto para Área Técnica, Infraestruturas e Serviços Comunitários do Município de Viana, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 101/GGPL/2017, de 13 de Março;

16- É, o Senhor Tomás Bica Mumbundo, exonerado do cargo de Administrador Municipal Adjunto para o Sector Político e Social do Município de Cacuaco, para o qual havia sido nomeado por despacho n.º 364/GGPL/2018, de 31 de Julho;

17- É, a Senhora Isabel Luís Domingos João, exonerada do cargo de Administradora Adjunta para Área Política, Social e da Comunidade do Distrito Urbano do Lar do Patriota, Município de Talatona, para o qual havia sido nomeada por despacho n.º 50/GGPL/2017, de 19 de Janeiro.

Nomeações:

1- É, o Senhor Miguel Silva de Almeida, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador Municipal do Icolo e Bengo;

2- É, a Senhora Mariana Domingos Francisco Cunha, nomeada em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administradora Municipal de Belas;

3- É, o Senhor Fernando Eduardo Manuel, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador Municipal de Viana;

4- É, o Senhor Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador Municipal de Talatona;

5- É, o Senhor António Manuel Fiel, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador Municipal da Quiçama;

6- É, a Senhora Isabel Luís Domingos João, nomeada em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Directora do Gabinete Provincial de Acção Social, Família e Igualdade do Género;

7- É, o Senhor Manuel António Gonçalves, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Director do Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto.

8- É, o Senhor Hélio Nelson de Aragão dos Santos, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano do Benfica, Município de Talatona;

9- É, o Senhor Tomás Bica Mumbundo, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, Município de Luanda;

10- É, o Senhor Paulo Maka Simão Zady, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano da Baia, Município de Viana;

11- É, o Senhor Hélder Manuel Jardim do Nascimento Balsa, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano da Samba, Município de Luanda;

12- É, o Senhor Africano André Pedro, nomeado em Comissão de Serviço, exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano do Golfo, Município do Kilamba-Kiaxi;

13- É, o Senhor Euclides Joaquim Faria da Costa, nomeado em Comissão de Serviço, exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano do Zango, Município de Viana;

14- É, o Senhor Ruí Josefo Duarte, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano da Ingombota, Município de Luanda;

15- É, o Senhor Tomás Muanza, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano dos Ramiros;

16- É, a Senhora Ana da Conceição Nambi Manjolo, nomeada em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administradora do Distrito Urbano do Sequele, Município de Cacuaco;

17- É, o Senhor Murtala António José Marta, nomeado em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administrador do Distrito Urbano do Kilamba, Município de Belas.