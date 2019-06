PR explica criação do Ministério de Estado para a Área Social

O Presidente da República, João Lourenço, destacou, nesta sexta-feira, a importância da criação do Ministério de Estado para a Área Social, por ser uma instituição que vai atender exclusivamente as questões sociais.

No acto de posse da ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, o Titular do Executivo, João Lourenço, manifestou confiança no perfil da governante, sublinhando que as senhoras têm mais sensibilidade para as questões sociais.

“A área social é importante. Entendemos que era pesado termos juntos a área do desenvolvimento económico e este sector, daí o facto de termos criado o novo cargo”, afirmou João Lourenço.

No final do acto, avança a Angop, Carolina Cerqueira disse à imprensa que os sectores da saúde, educação, do ensino superior, dos antigos combatentes, da promoção e desenvolvimento da mulher, da juventude e desporto, da cultura e do ambiente estão entre as prioridades do Ministério.

A governante, que já exerceu as funções de ministra da Comunicação Social e de ministra da Cultura, defendeu maior trabalho em prol do resgate dos valores morais na família e na sociedade, bem como a criação de políticas de incentivo ao crescimento da mulher angolana.

O novo pelouro resulta da recente alteração orgânica que dividiu as atribuições da extinta função de ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social.

Igualmente hoje, no Palácio Presidencial, tomaram posse, na mesma cerimónia, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, a ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, os embaixadores de Angola na Suíça, Cecília Caldeira da Conceição Rosário, na Itália, Maria de Fátima Jardim, Guiné Conacri, Maria Cuandina Tchipepa de Carvalho, e na Argentina, Fidelino de Jesus Florentino Pelinganga.