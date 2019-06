Musico angolano residente no Brasil lança álbum de estreia

Em nota enviada ao Portal de Angola, o artista e activista angolano Pupa Kanda, residente no Brasil há mais de 20 anos, no Estado de São Paulo, dá a conhecer aos seus fãs e amantes da música que lançará o seu álbum de estreia “Ngungu Ngnjila” (imigrante). Uma mistura de Rap e Reggae, com a música promocional Marcus garvey.

Pupa kabungu Nzeu kanda, nascido em Malange na (região de kalandula), teve sua adolescência na periferia de Luanda, Cazenga.

Nos anos 80, influenciado pela explosão do reggae, após a morte de Robert Nesta Marley, Pupa identificou-se com o cantor Alpha Bloundi e se tornara fã incondicional. Integra e Co-fundador da fraternidade Rasta da ordem Nyahbinghi, Angola.

Pupa integrou o grupo de Rap Bantu Clã Jindanji Silck e o Bond, fez diversas parcerias com músicos angolanos e brasileiros. O artista gravou o seu disco de aquecimento no estúdio Fyah Bomb em São Paulo e por diversas razões o disco não foi lançado. Com uma nova roupagem, o álbum de estreia “Ngungu Ngnjila” (imigrante) será lançado no final de Junho em todas as plataformas digitais.