Huambo: Detido jovem acusado de violar a própria mãe

A Polícia Nacional, no Huambo, deteve, ontem, um cidadão nacional de 23 anos de idade indiciado no crime de violação sexual contra uma Anciã de 70 anos de idade, por sinal a sua própria mãe.

Segundo especialistas no local, o facto aconteceu no município do Londuimbali, no interior da residência da vítima, quando o acusado aproveitou-se da ausência dos familiares para consumar o acto.

Refira-se que, o acusado já se encontra a contas com a justiça para os devidos procedimentos legais.