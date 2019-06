Homem detido por violação sexual de menor de três anos

Um jovem de 19 anos de idade, supostamente indiciado na prática do crime de violação sexual reiterada de uma menor de três anos, foi detido, nesta sexta-feira, na província da Huíla.

A informação foi avançada à Angop pelo porta-voz da Polícia Nacional, Luís Filipe Zilungo, detalhando que a detenção do individuo, por sinal tio da vítima, é resultado de queixas apresentadas pelo pai da menor.

A vítima recebeu assistência na Maternidade do Lubango e já se encontra sob cuidados dos pais.

O oficial alertou aos pais e encarregados de educação para prestarem mais atenção aos filhos e evitar deixá-los aos cuidados de qualquer pessoa.

Ainda no mesmo período, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um cidadão de 31 anos de idade, efectivo de uma empresa de segurança privada, como presumível autor de um homicídio com recurso a arma de fogo, no município de Caluquembe.

A vítima, um cidadão de 25 anos de idade, foi alvejada na perna esquerda quando tentavam assaltar uma loja em que o acusado protege, tendo morrido no Hospital da IESA.