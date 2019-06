Europa: quem será o presidente da Comissão de Bruxelas?

O Presidente Emmanuel Macron, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu e a Chanceler da Alemanha Angela Merkel em Bruxelas durante o Conselho Europeu. 20 de Junho de 2019. (Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS)

O Conselho Europeu está reunido em Bruxelas até sexta-feira, para nomeadamente escolher o novo presidente da Comissão Europeia e abordar ,entre outras problemáticas, as questões do Brexit e as ligadas ao ambiente, que dominaram as eleições europeias de 26 de Maio último.

Segundo avança a RFI, Emmanuel Macron, chefe de Estado francês, rejeitou a possibilidade, do presidente da Comissão Europeia ser designado pelo Parlamento Europeu.

O Presidente Emmanuel Macron mostrou o seu cepticismo no respeitante a um consenso definitivo, para a escolha do novo presidente da Comissão Europeia, no decurso desta reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas. Macron afirmou que, eventualmente, alguns nomes serão incluídos na lista dos potenciais candidatos.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, declarou que seja qual for o candidato escolhido para chefiar o governo dos 28, o mesmo deverá ser aprovado pela maioria dos membros do novo Parlamento Europeu. Merkel considerou que não será um problema, se o novo presidente da Comissão Europeia não for designado durante o Conselho em curso.

O polaco Donald Tusk, Presidente do Conselho Europeu reconheceu estar mais cauteloso de que optimista, no que toca à questão, sobre a qual existem divergências entre Emmanuel Macron e Angela Merkel.

Em discussão também, estão as funções para presidente do Parlamento Europeu, bem como de representante da União para os Negócios Estrangeiros.

Os líderes europeus desejam controlar o processo político , de forma a estabelecer o equilíbrio na repartição dos cargos superiores, entre homens e mulheres, assim como países do leste e do oeste da Europa.

O presidente da Comissão Europeia terá que ser apoiado, por pelo menos 21 dos 28 líderes da União e beneficiar de uma maioria no seio do Parlamento Europeu, composto por 751 deputados.

O prazo limite, para a nomeação do novo presidente da Comissão de Bruxelas, é o dia 1 de Julho. No dia 2 do referido mês entra em funções o novo Parlamento Europeu.