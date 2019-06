Dívida. Portugal tem a 3.ª maior proporção com maturidade de curto-prazo

JN|Lusa

Portugal tem a terceira maior proporção (16,7%) do total da dívida pública com um prazo inicial inferior a um ano e é o país com maior peso em numerário e depósitos da UE, segundo dados de 2018 do Eurostat.

Segundo dados hoje publicados pelo gabinete estatístico europeu sobre a estrutura das dívidas públicas dos vários Estados-membros, Portugal surge em destaque por ter a terceira maior proporção da dívida a curto-prazo (16,7%), inferior a um ano, depois da Suécia (20,5%) e da Hungria (17,9%), seguindo-se a Itália (12,8%) e a Dinamarca (11,6%).

No extremo oposto da tabela, com a quase totalidade da dívida composta por maturidades superiores a um ano estão a Bulgária, Lituânia, Polónia e Chipre.

Os dados do Eurostat relativos ao ano passado mostram ainda que Portugal é o Estado-membro com maior percentagem nos instrumentos de numerário e depósitos (10,8%), seguido da Irlanda (10,5%), do Reino Unido (10,4%) e Itália (7,7%), mais do dobro da média da UE (4,1%) e da zona euro (3,1%).

Outro ponto em que Portugal se destaca é no peso dos empréstimos no instrumento da dívida, que ascende a 28,2%, o quinto maior depois da Estónia (88,4%), Grécia (82,4%), Chipre (48,5%), Luxemburgo (32,1%), Croácia (31,2%) e Suécia (29,9%), sendo a média da zona euro de 16,0% e a da União Europeia (UE) de 14,2%.

Portugal mantinha, em 2018, a terceira maior dívida pública (121,5% do Produto Interno Bruto), depois da Grécia (181,1%) e da Itália (132,2%).