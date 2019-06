Comissão Europeia. Líderes da UE sem acordo sobre candidatos

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reuniram durante horas em Bruxelas, esta quinta-feira, mas não chegaram a acordo relativamente aos altos cargos a ocupar nas instituições europeias. Donald Tusk agendou para 30 de junho a próxima cimeira.

De acordo com a RTP, os líderes da UE não chegaram a “nenhuma maioria” sobre “qualquer candidato” à presidência da Comissão Europeia, depois de horas reunidos, informou o presidente do Conselho Europeu no final de uma longa maratona negocial.

As discussões no Conselho Europeu, que decorreram em Bruxelas, terminaram na madrugada desta sexta-feira sem acordo. Por isso, foi agendada uma nova cimeira para dia 30 de Junho, indicaram fontes diplomáticas.