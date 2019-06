Bruno Fernando espera abrir portas a compatriotas na NBA

O poste angolano Bruno Fernando disse hoje esperar que a sua entrada na Liga profissional de basquetebol norte-americano (NBA) venha a abrir portas para outros compatriotas.

“Vamos começar a construir o nosso caminho”, referiu o atleta de 20 anos (2.8 metros de altura), citado pela Angop, em breves declarações à Rádio 5, durante as quais manifestou todo seu regozijo pelo feito.

Prometeu trabalhar no sentido de dar o seu melhor neste novo desafio e agradeceu a todos quanto contribuíram directa ou indirectamente para tal obra. “Agradeço a Deus”, sublinhou.

Ido pela Universidade de Maryland, Bruno Fernando, formado nas escolas do 1º de Agosto, foi escolhido pelos Philadelphia 76ers no draft 2019 (posição 34) na madrugada desta sexta-feira, em Brooklyn (Nova Iorque), tornando-se no primeiro angolano a entrar na NBA, mas cedido aos Atlanta Hawks.

Draft é o processo de escolha de 60 jogadores, num universo maior em que se inscrevem centenas de atletas, dentre universitários que actuam nos Estados Unidos e outros de várias partes do mundo.

Cinco angolanos falharam entrada na maior liga de basquetebol do mundo, nomeadamente Gerson Monteiro, que tentou pelos San Antonio Spurs, Victor Muzadi (Dallas Mavericks), Olímpio Cipriano (Detroit Pistons), Yanick Moreira (Los Angeles Clipers) e Carlos Morais pelos Toronto Raptors.