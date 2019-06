Bruno Fernando “draftado” pelos Philadelphia e cedido aos Hawks

O poste Bruno Fernando, que na madrugada desta sexta-feira foi draftado (escolhido) pelos Philadelphia 76ers da NBA, foi enviado para os Atlanta Hawks, depois de um acordo entre as duas franquias (equipas), escreve a Angop.

Fruto de um pacto entre ambas formações, os Hawks ofereceram a sua pick (posição) do próximo draft (2019) aos Philadelphia em troca da posição 34º deste ano, indicando o atleta do seu interesse, que neste caso foi o angolano.

O jogador de 20 anos foi escolhido na segunda ronda quando se esperava que estivesse nos trinta primeiros, tendo em conta a sua prestação no Campeonato Universitário onde, entre várias conquistas individuais, foi o segundo jogador com mais duplo/duplo (22).

Dos mais de duzentos candidatos a entrar na NBA, apenas 60 foram escolhidos pelas equipas (regra anual), sendo 30 na primeira ronda e igual número na segunda. Os jogadores seleccionados na primeira etapa têm garantido contrato com a franquia que o escolher, ao passo que os da segunda não têm esta garantia.

Ao contrário do número um a trinta, com direito a três anos de contrato e com mais um de opção, do 31 a 60 juntam-se ao conjunto sem vínculo contratual profissional, mas podem assinar um provisório enquanto trabalham para disputar os vários torneios de preparação, com destaque para a Summer League (Jogos de Verão) em Las Vegas e Orlando.

Com 2,08 metros, o angolano junta-se segunda-feira ao Atlanta Hawks para começar a trabalhar com a sua nova formação, na sua primeira experiência na NBA.

No final deste período, o jogador poderá continuar no plantel principal ou enviado para G-League (competição satélite da NBA) para ganhar ritmo competitivo ou mesmo para outro campeonato, dependendo da sua prestação.

Enquanto os jogadores da primeira ronda auferem anualmente entre 1.6 a 7.5 milhões de dólares, sem contratos de publicidade, os atletas da segunda ronda variam, mas normalmente lhes é atribuído o teto mínimo de 838.464 mil ano.