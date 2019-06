BPC tem novo Conselho de administração

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) tem um novo conselho de administração liderado por António André Lopes. “Os accionistas do Banco de Poupança e Crédito aprovaram a destituição e eleição de novos órgãos sociais do Banco, mediante uma deliberação unânime por escrito, nesta quinta-feira, 20 de Junho, em Luanda”, informou hoje o gabinete de comunicação do Ministério das Finanças.

Assim, formam o novo Conselho de Administração: António André Lopes – Presidente do Conselho de Administração, Victor Manuel de Faria Cardoso – Administrador Executivo, Marília de Fátima Trindade Viana Poças – Administrador Executivo, Claudio Pinheiro Pinto Macedo – Administrador Executivo e Emanuel Inocêncio Pitra Leopoldo – Administrador Executivo.

De acordo com o Mercado, a Mesa da Assembleia Geral é composta por Ismael Gaspar Martins – Presidente, Pedro Filipe – Vice-presidente e Daniel Mateus Fio – Secretário.

Integram o Conselho Fiscal Sílvio Edilson Tomás Custódio – Presidente, Raul José Adão da Silva – Vogal e Alexandre Pedro Manuel – Vogal.

“Precedida da eleição dos novos órgãos sociais, os accionistas do BPC procederam uma alteração a estrutura de governança corporativa do banco, passando o seu Conselho de Administração a ser constituído, à data, por apenas por cinco Administradores Executivos, incluindo o seu Presidente do Conselho de Administração”, lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

Os accionistas decidiram que os novos membros dos órgãos sociais iniciem imediatamente funções e agradeceu o empenho e dedicação dos membros cessantes.

Recorde-se que o BPC é um banco comercial 100% de capitais públicos, em que 75% do Capital Social pertence ao Estado Angolano, 15% pelo Instituto da Segurança Social (INSS) e 10% pela Caixa da Segurança Social das Forças Armadas.