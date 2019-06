BPC precisa de definir um novo rumo – Ministro das Finanças

MINISTRO DAS FINANÇAS, ARCHER MANGUEIRA, CUMPRIMENTA NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BPC (FOTO: ROSARIO DOS SANTOS)

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, declarou hoje, sexta-feira, em Luanda, a necessidade do novo Conselho da Administração do Banco de Poupança e Crédito (BPC) definir um novo rumo para alavancar o seu desenvolvimento sustentável.

De acordo com o governante, de momento, é urgente acelerar o processo de reestruturação e saneamento do BPC, aplicando todas medidas necessárias, por mais impopulares que sejam, para colocar os rácios dentro dos parâmetros definidos pelo supervisor.

Archer Mangueira, que falava hoje na tomada de posse do novo Conselho de Administração do BPC, disse que a estabilidade do sistema financeiro é de maior importância para a economia do país.

Segundo o ministro, o BPC tem de contribuir e de forma destacada para o desenvolvimento económico do país, prestando serviços aos seus clientes.

“Encorajo-vos a desempenhar as vossas funções com o mais elevado sentido de rigor, exigência, perseverança e de ética profissional”, sublinhou.

Na sua óptica, avança a Angop, será necessário um incessante espírito de equipa para vencerem os grandes desafios que lhes espera e para que a instituição seja um banco de referência do Sistema Financeiro Nacional.

Informou que no esforço de consolidação do sistema financeiro, o Estado já injectou no BPC recursos de uma magnitude antes impensável, um esforço colossal com repercussões nas contas públicas, na vida dos contribuintes e, em geral, na vida de todos angolanos.

“Se o BPC falisse, muitos perderiam os seus postos de trabalho, as consequências directas para os trabalhadores e para os seus clientes teriam sido dramáticas”, disse.

O novo Conselho de Administração, empossado pelo ministro das Finanças, Archer Mangueira, integra António André Lopes, presidente do Conselho de Administração, Ismael Gaspar Martins, presidente da mesa da assembleia-geral, e os administradores Victor Manuel de Faria Cardoso, Marília de Fátima Trindade Viana Poças, Cláudio Pinheiro Pinto Macedo e Emanuel Inocêncio Pitra Leopoldo.

Sílvio Edilson Tomás Custódio (presidente), Raul José Adão da Silva e Alexandre Pedro Manuel (vogais) formam o Conselho Fiscal.