Basquetebol: Angolano Bruno Fernando na NBA

O poste Bruno Fernando torna-se no primeiro angolano a entrar na Liga Profissional de basquetebol norte-americana ao ficar na posição 34 do “Draft” (sistema de escolha de jogadores), realizado na madrugada desta sexta-feira, em Nova Iorque.

Depois de escolhidos os primeiros 30 candidatos, explica Angop, o angolano foi chamado na segunda ronda pela equipa do Atlanta Hawks (via philadelphia). No entanto, os escolhidos na segunda ronda não têm contrato garantido.

O jogador, que completa 21 anos em Agosto, representou com distinção na presente temporada a Universidade Maryland, tendo sido um dos cinco indicados para o troféu Kareen Abdul Jabbar, referente ao melhor poste.

Depois das tentativas falhadas de Gerson Monteiro (San Antonio Spurs), Victor Muzadi (Dallas Mavericks), Olímpio Cipriano (Detroit Pistons), Yanick Moreira (LA Clipers) e Carlos Morais (Toronto Raptors), desta vez Bruno Fernando coloca Angola no topo do basquetebol mundial.

Ficha do atleta:

Nome: Bruno Afonso David Fernando

Idade: 20 anos

País: Angola

Clube de formação: 1º de Agosto

Universidade: Maryland

Posição: Poste

Altura: 2.08

Médias na temporada 2018/19:

Pontos: 13.6

Ressaltos: 10.06

Assistências: 2.0

Roubos: 0.6

Turnovers: 2.8

Lançamentos dos dois pontos: 60.7%

Lançamento dos três pontos: 30.0%

Lances Livres: 77.9%

Tempo de jogo: 30 minutos por jogo (média).