Andebol: FC Porto e Sporting fazem história na Liga dos Campeões

A EHF confirmou que o Sporting se junta ao campeão FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões do próximo ano. Será a primeira vez que Portugal vai contar com duas equipas na mais importante competição de clubes da Europa

Vivem-se dias felizes no andebol português. Depois da qualificação da Seleção Nacional para o Europeu de 2020, 14 anos depois da última participação, escreve o Tribuna Expresso, na próxima temporada Portugal terá pela primeira duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ao FC Porto, campeão em título, vai juntar-se o Sporting, com a EHF a confirmar esta sexta-feira a lista de 28 participantes da edição da próxima época. O FC Porto ficará no grupo A ou B, enquanto o Sporting será colocado no grupo C ou D. A diferença é que nos grupos A e B os vencedores são diretamente apurados para os quartos de final e as equipas que se qualifiquem entre o 2.º e o 6.º lugar seguem para os oitavos de final. Já nos grupos C e D, os dois primeiros classificados apuram-se para um playoff, que decidirá as duas últimas equipas que estarão nos oitavos de final.

O Sporting participa assim pela terceira vez consecutiva na Liga dos Campeões. Na última temporada conseguiu chegar aos oitavos de final, caindo frente ao poderoso Veszprém da Hungria, que acabou por chegar à final da prova.